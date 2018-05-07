المرصد الليبي للدفاع عن الحريات يُدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الإنتخابات

عين ليبيا

أعلن المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان استنكاره وإدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

المرصد وفي بيانه اعتبر الهجوم إستهدافاً موجهاً لكافة الليبيين ومحاولة بائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي و ما هو إلا رسالة تؤكد بعدم بناء دولة القانون والمؤسسات.

كما تقدم المرصد بأحر التعازي لضحايا الاعتداء والذي راح ضحيته العديد من ألقتلي والجرحى من فلذات أكباد الوطن وأدان إعتراف تنظيم الدولة بهذا العمل الإرهابي.

وطالب المرصد مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية إصدار قانون حالة الطوارئ على رغم أنه يقوض الحقوق والحريات إلا انه ضروري للحفاظ على الأمن القومي للبلاد في الوقت الراهن.

هذا وناشد المرصد المؤسسة العسكرية والأمنية بإعلان حالة النفير الدائم وضرورة ترقب الوضع العسكري والأمني علي كامل ربوع الوطن والعمل علي إجتثات الإرهاب وتجفيف منابعه كما طالب المجلس الرئاسي ضرورة إعداد خطة أمنية لحماية الوطن وأرواح العباد ومنع كافة الاختراقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا