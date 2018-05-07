مباحثات برلمانية رئاسية بشأن قطاع الاتصالات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم الاثنين أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب التي تضم كلا أسماء الخوجة، سليمان الحراري، علي كشير، خالد الأسطى.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تبادل وجهات النظر حول الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، من خلال الاستعانة بالدراسات المعدة بالخصوص.

واتفق الحضور على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب للقيام بدورها في هذا الجانب والاستعانة بالدراسات الاستشارية.

وأكد الحضور على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى له تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق.

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