«التمكين السياسي للمرأة» ندوة برعاية منظمة «تالسا» بزوارة

نظمت «منظمة تالسا» اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان التمكين السياسي للمرأة بإحدى قاعات قسم اللغة الأمازيغية بكلية الآداب زوارة.

وتناولت هذه الورشة، في أهم محاورها نبذة عن تاريخ المشاركة السياسية للمرأة ثم طرح فكرة عامة عن مشاركة المرأة الليبية، حيثُ قد قام بتقديمها عضوة المنظمة هاجر حلب.

وتطرّقت الورشة، إلى القانون الانتخابي والتعريف بالانتخابات البلدية والرئاسية والبرلمانية والتشريعية والفرق بينها، وكذلك التعريف بقانون الانتخاب والذي قام بتقديم هذه الفقرة مدرب من المفوضية العليا للانتخابات جمال المدهوني.

