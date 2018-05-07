كيف ظهر حفتر في إعلام الوفاق؟

سيفاجأ كل من يتتبع أخبار المجلس الرئاسي على مواقعه ومنصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر خبر وصورة حول تهنئة نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وعدد من مسؤولي حكومة الوفاق، لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمناسبة عودته إلى أرض الوطن.

وقرأ متابعون الزيارة التي جرت يوم السبت الماضي، ونشرتها صفحة إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، أنها تأتي كمحاولة لتلطيف الأجواء مع قيادة الجيش الوطني، ولمحاولة تقريب وجهات النظر في قضايا مشتركة أصبحت مسألة طرحها على الطاولة أمر لا بد منه.

وتحسب هذه الخطوة الإيجابية لكل من الطرفين، حيث أن المبادرين تحملوا عناء السفر للوصول إلى طرف يعتبر “خصما” على الساحة، في حين كان استقبالهم من جانب المشير في مكتبه بالرجمة وبحث هموم ومشاكل الوطن معهم مؤشرا على تقدير واحترام متبادل.

ومن ضمن التحليلات التي تلت نشر الخبر والصورة، علّق مهتمتون بالشأن العام بأن نشر صفحة إعلام حكومة الوفاق للخبر يأتي في إطار تقارب يحصل بعيدا عن الأضواء للملمة الأوراق ومحاولة تحقيق توافق مفاجئ تدور معه محركات المصالحة والسير نحو الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية