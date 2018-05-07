الجيش يسيطر على مصنع المكرونة بدرنة

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على مصنع المكرونة بالكامل في مدينة درنة.

وبين المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن عناصر الكتيبة 212 بقيادة سالم رحل تمكنوا من السيطرة على المصنع الواقع في منطقة الفتائح بمدينة درنة مجددين دعوتهم للمدنيين لان يلتزموا مساكنهم ويتجنبوا مناطق الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة.

وكان عناصر الكتيبة “102” وسرية طارق بن زياد التابعة للكتيبة “106” تقدمتا من محوري الحيلة ومرتوبة الفتائح شرق درنة وتمكنتا من السيطرة على أحياء سكنية ومدارس بالإضافة إلى محطة المياه بمنطقة الفتائح مشيرا إلى أن منطقة الفتائح تبعد حوالي 5 كيلو مترات عن مدينة درنة.

وأضاف صبره أن الكتيبة 101بامرة النقيب محمد ابسيط تمكنت من السيطرة على مصنع الدقيق بدرنة.

وأكد صبره أن قوات الجيش دعت المواطنين إلى التزام أماكنهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامتهم.

وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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