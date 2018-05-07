الأحمر الليبي ببنغازي يحتفل باليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر

بنغازي 07 مايو 2018 (وال)- يحتفل الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، يوم غد الثلاثاء للاحتفال باليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر .

وكشف الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي عن إن الاحتفال سيكون في منطقة وسط البلاد أمام الكورنيش مقابل محكمة شمال بنغازي .

وحث الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي كافة المؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الاحتفالية؛ التي ستتضمن عديد الأنشطة بينها : التعريف بالجمعية ونشاطاتها وطريقة عملها ونشأتها، بالإضافة إلى التعريف بالمبادئ السبعة الأساسية للجمعية .

ودعا الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي كافة المتطوعين للحضور يوم غد الثلاثاء بالزي الرسمي للجمعية . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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