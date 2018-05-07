معيتيق يلتقي لجنة الإتصالات والمواصلات بمجلس النواب

عين ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الاثنين أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب التي تضم كل من أسماء الخوجة سليمان الحراري وعلي كشير وخالد الأسطى بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، من خلال الاستعانة بالدراسات المعدة بالخصوص.

كما تم الإتفاق على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب للقيام بدورها في هذا الجانب والاستعانة بالدراسات الاستشارية.

وأكد الحضور على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى لع تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق.

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