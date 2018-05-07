المجبري ووزراء بحكومة الوفاق في الرجمة لتهنئة حفتر

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة في بنغازي، النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري وعدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوفاق.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، “زار السبت القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لتهنئته بسلامة عودته لأرض الوطن”.

ورافق النائب المجبري خلال الزيارة،كل من وزيري العدل “محمد عبد الواحد البرعصي “، والاقتصاد “ناصر الدرسي” ووكيل وزارة التخطيط “مصباح محمد المغربي”، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا “محمد عطيه العبيدي”، وعدد من أعيان قبيلة المجابرة.

ووفقا لمكتب الإعلام بمجلس الوزراء لحكومة الوفاق، فقد رحب القائد العام بالوفد، معربا عن امتنانه لهم لتحملهم مشاق السفر لتقديم التهنئة له بالعودة إلى البلاد.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمكتب القائد العام أطراف الحديث حول قضايا وهموم ومشاكل الوطن.

وأقام المشير خليفة حفتر مأدبة غداء للوفد الزائر ترحيباً بزيارتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية