التركاوي: مدينة درنة خارج سيطرة الدولة

قال عضو مجلس النواب عن مدينة درنة خير الله التركاوي أن “المدينة خارج سيطرة الدولة منذ ستة سنوات مبينا أن قوات الجيش بدأت الآن في استرجاع المدينة التي سيطرت عليها الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب)”.

وقال التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية: “نرجو أن لا يسقط ضحايا مدنيين خلال معركة تحرير درنة” متوقعا أن ينتفض أهالي المدينة على الجماعات المتطرفة عندما يدخل الجيش إلى درنة”.

وبشأن ما يتردد حول أن درنة حاضنة للإرهاب قال التركاوي إن “هذا الحديث عار عن الصحة فدرنة مدينة الثقافة والإبداع والشلالات وزهور الياسمين.”

من جانبه قال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره إن الكتيبة “102” وسرية طارق بن زياد التابعة للكتيبة “106” تقدمتا من محوري الحيلة ومرتوبة الفتائح شرق درنة وتمكنتا من السيطرة على أحياء سكنية ومدارس بالإضافة إلى محطة المياه بمنطقة الفتائح مشيرا إلى أن منطقة الفتائح تبعد حوالي 5 كيلو مترات عن مدينة درنة.

وأضاف صبره أن الكتيبة 101بامرة النقيب محمد ابسيط تمكنت من السيطرة على مصنع الدقيق بدرنة.

وأكد صبره أن قوات الجيش دعت المواطنين إلى التزام أماكنهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامتهم.

وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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