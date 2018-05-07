العماري يلتقي فريق مبادرة ليبيا 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع كل من عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس هلال الطبولي، وأعضاء فريق مبادرة ليبيا 2020.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن أعضاء الفريق قدموا لعضو المجلس عرضاَ شاملاَ عن المبادرة وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبين من الجنسين.

وأكد الفريق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة للحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، كما تهدف لإنشاء نظام للتعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل انترنت لحفظ حركة مرور البيانات بالإضافة لإسهامها في وضع التشريعات الليبية كافة بلغات متعددة في موقع واحد.

من جهته شدد عضو المجلس الرئاسي على أهمية تحويل المبادرة إلى برامج وتمويلها وتطبيقها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والتركيز على دعم المبادرة بكوادر إضافية وبرامج تدريب.

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