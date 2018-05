اجتماع رؤساء قطاعات زوارة يُناقش ملف الآثار

المتوسط:

عقد رؤساء القطاعات ببلدية زوارة، اجتماعًا دوريًا بقاعة الاجتماعات بالضمان الاجتماعي، وذلك بحضور ومشاركة عضوة المجلس البلدي زوارة، زيتونة معمر، الأمس الأحد.

وتناول الاجتماع، البحث في الإشكاليات التي تواجه قطاع الآثار وكيفية إنجاحه وإبراز أهميته للبلدية والمجتمع، ومناقشة رئيس اللجنة أبوكماش، حول برنامج تنمية المنطقة والآفاق الممكنة.

واتفق الحضور، على ضرورة الدفع وتقديم كافة الإمكانيات الممكنة لقطاع الآثار لإنجاحه نظرًا لأهميته، كما أكدت عضو المجلس البلدي أن البلدية حريصة على تقديم يد العون في هذا المجال لأنه يُمثل البلدية وأهاليها وليس القطاع فقط.

