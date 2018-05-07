الأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية لأطفال اوباري

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم مساعدات إنسانية للأطفال في مدينة اوباري جنوب ليبيا.

وقال البرنامج في تغريدة له بموقع “تويتر” “أصبح الآن بإمكان طلاب مدرسة أوباري الابتدائية ليس فقط الدراسة في فصول دراسية غير مكتظة وإنما كذلك الاستمتاع باللعب في ساحة المدرسة التي تم إنشائها باعتماد 20 فصلا دراسيا جاهزا قدمها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى بلدية المدينة”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن صندوق تحقيق الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.

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