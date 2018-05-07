مستشار السراج يجدد دعمه للانتخابات في ليبيا

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني دعمه للانتخابات مبينا انه عندما تكون هناك إرادة يمكن تجاوز المستحيل.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “حروب أهلية وإقليمية وطائفية واختلاف عرقي وديني وانتشار سلاح ومجموعات مسلحة حزبية وأيدلوجية، لبنان ..تنتخب، فعندما تكون هناك إرادة يمكن تجاوز المستحيل”

مضيفا أن “انتخابات لبنان سيحسمها صوت الشباب”.

وتابع “ليبيا ليست استثناء وليبيا ستنتخب ويرتفع صوت الشباب رغم كيد الكائدين، نعم للانتخابات”.

وكان مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس تعرض للتفجير الامر الذي اوقع 14 قتيل و6 جرحى، وأكد رئيس المفوضية عماد السائح ان بيانات الناخبين في مأمن ولم تتعرض للتلف بسبب التفجير.

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