السعيدي: تأجيل جلسات البرلمان إلى الأسبوع الثاني من رمضان

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن أعضاء البرلمان عقدوا اليوم الاثنين جلسة تشاورية في مقر المجلس بمدينة طبرق.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “قلة عدد النواب الحاضرين لمقر المجلس هو السبب في جعل الجلسة تشاورية وليست رسمية مبينا أن النواب بحثوا خلال الجلسة قانون الاستفتاء على الدستور”.

وأوضح السعيدي أن “المشاركين في الجلسة التشاورية التي حضرها كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة قرروا تأجيل عقد الجلسات حتى الأسبوع الثاني من رمضان”.

ويعقد أعضاء مجلس النواب جلسات دورية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن غياب هيئة الرئاسة أو قلة عدد النواب الحاضرين يحول دون عقد الجلسات في كثير من الأحيان.

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