غدًا.. «بنغازي» تحتفل باليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر

المتوسط:

يحتفل الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، يوم غد الثلاثاء للاحتفال باليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر.

وأفاد الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، بأنَّ الاحتفال سيكون في منطقة وسط البلاد أمام الكورنيش مقابل محكمة شمال بنغازي.

وناشد الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، كافة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في هذه الاحتفالية؛ التي ستتضمن العديد من الأنشطة: التعريف بالجمعية ونشاطاتها وطريقة عملها ونشأتها، بالإضافة إلى التعريف بالمبادئ السبعة الأساسية للجمعية، في الوقت الذي طالب فيه كافة المتطوعين للحضور يوم غد الثلاثاء بالزي الرسمي للجمعية.

