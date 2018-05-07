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136 مغربيا في مراكز الاحتجاز الليبية ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تقوم السلطات المغربية بجملة من الإجراءات الأمنية والدبلوماسية مع نظيرتها الليبية لإعادة مهاجرين مغاربة عالقين في ليبيا إلى بلادهم. وذكرت مصادر في السلطات المغربية أن عدد هؤلاء 136 مهاجرا، فيما يجهل العدد الحقيقي لمجموع المهاجرين المغاربة في هذا البلد المغاربي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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