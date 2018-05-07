136 مغربيا في مراكز الاحتجاز الليبية ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم

تقوم السلطات المغربية بجملة من الإجراءات الأمنية والدبلوماسية مع نظيرتها الليبية لإعادة مهاجرين مغاربة عالقين في ليبيا إلى بلادهم. وذكرت مصادر في السلطات المغربية أن عدد هؤلاء 136 مهاجرا، فيما يجهل العدد الحقيقي لمجموع المهاجرين المغاربة في هذا البلد المغاربي.

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