الصور: التحقيقات جارية في قضايا الفساد التي أثارها الحاسي

كشف مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الاثنين، عن مباشرتهم التحقيقات فيما ورد في تصريحات القنصل الليبي السابق بـ مصر “عادل الحاسي” من اتهامه لمسؤولين في الدولة بالفساد المالي.

وقال الصور في تصريح للرائد، إن قضايا الفساد في القنصلية الليبية تصنف ضمن قضايا الحق العام، ومن صلاحيات المكتب التحقيق فيها.

وأضاف الصور أن المكتب يتابع التحقيقات مع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي بتهم موجهة له من هيئة مكافحة الفساد، موضحا أن لجنة شكلت من النيابة العامة وديوان المحاسبة؛ للتحقيق في هذه الاتهامات.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي كشف، في مقابلة تلفزيونية، عن قضايا فساد، وهدر لأموال وممتلكات الدولة، تتعلق بنائبين بالمجلس الرئاسي، ونائب بمجلس النواب، ووزراء التعليم والخارجية والمالية بحكومة الوفاق.

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