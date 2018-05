كتائب مصراتة تتحرك بشكل مفاجئ تجاه العاصمة طرابلس

خاص – المتوسط:

أكد شهود عيان للمتوسط، خروج العشرات من السيارات المسلحة والآليات الثقيلة صباح اليوم الإثنين، على كامل الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة والعاصمة طرابلس.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى للمتوسط رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، أن كتائب مسلحة تابعة للمجلس العسكري مصراتة إنطلقت منذ ساعات الصباح الأولي اليوم الإثنين تجاه طرابلس، دون تحديد مهمتها والهدف من وراء التحرك الذي وصفه بالمفاجئ بالتزامن مع العمليات العسكرية الواسعة فى محيط مدينة درنة شرق ليبيا.

كما أكد شهود أن كتائب مصراتة تجاوزت مدن زليتن والخمس وقصر وخيار وفي طريقها لمنطقة القره بوللي، وهكذا تصبح على مشارف شرق العاصمة طرابلس، ويكون فى مواجهتها بشكل مباشر ميليشيا ” بشير خلف الله ” الشهير بالبقرة، والذي لم تشهد مناطق سيطرته فى تاجوراء أي تحركات مسلحة أو تطورات.

