بلدية طرابلس المركز تناقش آليات جمع القمامة في شهر رمضان

المتوسط

وجهت بلدية طرابلس المركز، الشكر لشركة الخدمات على تحسن مستوى الخدمة المقدمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بديوان البلدية.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية طرابلس المركز، على فيس بوك، أنه خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير خدمات النظافة بالبلدية وتوقيت جمع القمامة في شهر رمضان إضافة للعديد من المشاكل التي تواجه فرع طرابلس المركز.

وشارك في الاجتماع؛ عضو المجلس البلدي المكلف بملف النظافة ناصر الكريوي، ووكيلة الديوان، ومدير مكتب الفروع والمحلات ومخاتير المحلات من جهة، ومدير فرع طرابلس بشركة الخدمات، ومديرة إدارة التخطيط، ورئيس قسم التخطيط بالفرع.

