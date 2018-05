إطلاق حملة «حقي في التعليم» ببلدية وادي البوانيس

المتوسط:

تحت شعار «حقي في التعليم واجب وطني»، انطلقت ببلدية وادي البوانيس الحملة التوعوية، التي تنظمها إدارة التعليم وإدماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم مع مكتب مراقبة تعليم البوانيس.

وتشمل الحملة، محاضرات توعوية وحلقات نقاش تستهدف أولياء أمور الأطفال من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمعلمات والمربيات بالمؤسسات التعليمية.

وتهدف الحملة، نشر التوعية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية بمناطق البوانيس سمنو وتمنهنت والزيغن.

