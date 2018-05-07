المبشر: الليبيون قادرون على توحيد الصف

من أجل تفعيل مبادرة التعايش السلمي بالمنطقة الوسطى، قام رئيس وأعضاء مجلس أعيان ليبيا للمصالحة اليوم الاثنين، بزيارة بلدية زليتن واجتمعوا بأعضاء مجلسها البلدي.

وصرح رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، بأن الزيارة جاءت في إطار المصالحة الشاملة في البلاد، من خلال التواصل مع جميع البلديات والأعيان والبحث عن مصالحة حقيقية بين الليبيين.

وأضاف، وفق ما نقلت صفحة بلدية زليتن في “فيسبوك”، أن المصالحة التي يجب أن يلتف حولها الليبيون لاتنتمي لأي توجه أو لأي حسابات إلا حساب الوطن ومستقبله، مؤكدا أن الليبيين قادرون على توحيد الصف ولم الشمل.

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