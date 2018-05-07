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دورة لتطوير أداء المسعفين برعاية «صحة المؤقتة»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نظمت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم، دورةً في أهم الأساسيات التي تتوفر في المسعف بـ طبرق.

وقال المحاضر في هذه الندوة، محمد بلعيد، إنَّ هذه الدورة تأتي ضمن جدول التدريب والتطوير المعتمد من جانب الإدارة في مختلف المدن والمناطق والقرى التابعة للوزارة.

وأوضح بلعيد، أن هذه الدورة ستركز خلال فترة انعقادها هذا الأسبوع على التعريف بدور المسعف وواجبه وكيفية أداء عمله بالطريقة المثلى.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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