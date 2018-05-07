مجلس جامعة سرت يعقد اجتماعه العادي الرابع

عقد مجلس جامعة سرت، اليوم الإثنين، اجتماعه العادي الرابع للعام الدراسي الحالي 2017- 2018. وترأس الاجتماع الدكتور أحمد محجوب رئيس الجامعة وحضره وكيل الشؤون العلمية للجامعة عبدالسلام بوخشم والكاتب العام للجامعة عبدالله امهلهل وعمداء الكليات. كما حضره مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات ومدير مكتب التعاون الدولي ورئيس فروع أقسام كليات الجامعة زمزم وأبو قرين ورئيس فرع جامعة سرت خليج السدرة.

وتابع الاجتماع سير الدراسة بكليات الجامعة، والبنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها مراجعة محضر اجتماع الجامعة السابق، ومعايير إعادة تشكيل لجنة أعضاء هيئة التدريس. كما استعرض الاجتماع تقرير عن أنشطة التعاون الدولي بالجامعة, وتابع مشاريع أعمال الصيانة التي تشهدها مرافق الجامعة في الكليات والمباني الإدارية وغيرها.

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