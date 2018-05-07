الأمم المتحدة تقيم دورة تدريبية حول المصالحة في غدامس

شارك أعضاء لجنتا المصالحة والخبراء من غدامس وأوال في دورة تدريبية على حل النزاعات وأساليب مراقبة حقوق الإنسان والتحقيق في قضاياها. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الدورة التدريبية التي تواصلت لثلاثة أيام أقيمت في إطار مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” موضحة انها جرت بمشاركة أعضاء لجنتي المصالحة والخبراء من المجلس المحلي أوال ومدينة غدامس.

وخلال الدورة التدريبية قام خبراء من المغرب وليبيا وجنوب أفريقيا بتعريف المشاركين بالأدوات الأساسية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبرامج التعويضات وتسوية النزاعات. ومن خلال تحقيق فهم أفضل لهذه الأساليب القانونية والتحقيقات، ستتمكن اللجنتان من المساهمة في تحقيق المصالحة في غدامس وما حولها.

وشهدت غدامس، وهي بلدة تاريخية تقع على الحدود مع الجزائر وتونس، نزاعاً عنيفاً في عام 2011 بين مزيج السكان في البلدة ومجتمع الطوارق، مما عزز الانقسامات القديمة الموروثة من الماضي. وأسفر هذا النزاع عن العديد من الضحايا والأضرار في جميع الجوانب، ما دفع بعدد كبير من الطوارق إلى الفرار والاستقرار في محلة أوال التي تمثل أحد فروع بلدية ديرج، الواقعة على بُعد 40 كم شرق غدامس، حيث تسبب هذا النزاع في نزوح حوالي 220 أسرة.

وقد تأسست لجنتا المصالحة في أعقاب حوار بين الطرفين قامت بتيسيره الأمم المتحدة في فبراير 2018، اتفق فيه ممثلون من غدامس وأوال على ضرورة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ارتكبت على الجانبين في 2011/2012 وذلك من خلال مقابلات مع الضحايا والشهود، وأيضاً تحديد الأضرار واقتراح آليات التعويض المناسبة. وتقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. ويهدف المشروع إلى مساعدة السلطات الوطنية والمحلية الليبية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين في جهودهم الرامية إلى تعزيز رؤية شاملة للمصالحة الوطنية، مع دعم مبادرات الحوار والمصالحة على المستوى المحلي في جميع أنحاء ليبيا.

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