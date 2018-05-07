إعلان موعد انطلاق حملة “ليبيا السلام” في مدينة بنغازي

بنغازي 07 مايو 2018 (وال)- كشفت منسقة حملة “ليبيا السلام” السيدة ليلى أبو سيف ياسين اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق الحملة في مدينة بنغازي .

هذا وستنطلق الحملة خلال أيام 12 – 13 من شهر مايو الجاري ببلدية بنغازي، بتنظيم من منظمة عون لحقوق الإنسان بعنوان “حملة ليبيا السلام المنبثقة عن وثيقة المرأة والسلام المنعقدة بمدينة منترو السويسرية” .

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية، وسيكون اليوم الأول يوم 12 مايو بقاعة شركة الخليج العربي للنفط، خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 إلى الساعة 2 ظهراً .

وستنطلق الحملة بكلمات افتتاحية لكل من : كلمة منسقة الحملة السيدة ليلى أبو سيف ياسين المغربي، وكلمة السيد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، وكلمة مشائخ وأعيان بنغازي.

وستتخلل الحملة تنظيم ندوة حوارية حول وثيقة المرأة والسلام التي أعدت في مدينة منترو السويسرية، والتعريف بالوثيقة أهداف الحملة، والخروج بتوصيات، كما سيتخلل الندوة عقد مؤتمر صحفي .

وفي الفترة المسائية ستكون على البداية من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:30 مساءاً، بتنظيم تظاهرة راجلة “شعلة السلام”، والتي ستنطلق من قصر المنارة إلى منارة سيدي اخريبيش، بمشاركة الكشافة، والهلال الأحمر، وقسم المرور، ومكتب النشاط التعليم بنغازي .

اليوم الثاني والختامي

في الفترة الصباحية، ستكون خلال عرض مسرحية بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي، أوبريت “بنغازي الحنونة”، بمشاركة عدد من الفنانين، وفي الفترة المسائية بمسرح الطفل من الساعة 4.30 إلى السابعة مساء . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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