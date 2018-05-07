أهالي درنة يطالب بمنع الحرب على المدينة

طالب تجمع أهالي درنة ،الاثنين، السلطات المحلية للدولة التدخل؛ لمنع الحرب على المدينة، وحدوث ما وصفوه بـ “الكارثة ” بالمدينة جراء هذه الحرب.

واعتبر تجمع الأهالي، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، أن ما تتعرض له درنة من تصعيد للحرب من قوات الكرامة مدعوم “بالطيران الأجنبي ” يعد مخالفة صريحة للقوانين الليبية والقرارات الدولية وانتهاك للسيادة الليبية.

وناشد البيان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يطالب البعثة الأممية في ليبيا بالتحرك السريع؛ لمنع الحرب على المدينة، معربين على أملهم من جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقف إلى جانب درنة .

ودعا الأهالي جميع أبناء المدن والمناطق المجاورة إلى عدم الانجرار للحرب على درنة ، مراعين في ذلك الروابط الاجتماعية، وصلة القرابة والدم وحقن الدماء .

يذكر أن قوات حفتر أعلنت الأسبوع المنصرم بدء اقتحام مدينة درنة،بعد حصارها أكثر من ثلاثة سنوات.

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