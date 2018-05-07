تعرف على حقيقة انسحاب الجيش من محور الفتائح

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار أن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب) قامت بإطلاق القواذف من منطقة عين البنت باتجاه قوات الجيش بمنطقة الفتائح الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى الانسحاب تكتيكيا ثم معاودة التمركز.

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش متمركزة الآن عند الجامعة “المدخل الشرقي لمنطقة الفتائح”. وأضاف صبره في سياق ذي صله أكد صبره نجاه العقيد ادريس الجالى آمر كتيبة 102 مرتوبه من انفجار لغم ارضي زرعته المجموعات المتطرفة في منطقة سيدى عزيز بمنطقة الفتائح.

وتقدمت قوات الجيش في العديد من المناطق بمحور الفتائح بمدينة درنة ملحقة خسائر مادية وبشرية بالجماعات المتطرفة. وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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