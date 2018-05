حفتر: ساعة الصفر تدق لتحرير مدينة درنة

المتوسط :

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن ساعة الصفر حانت لبدء معركة تحرير درنة من قبضة الإرهابيين، مؤكدا بأن المعركة آتت إثر فشل المساعي السلمية في المدينة و التي بلغت طريقا مسدودا

وأكد حفتر ، خلال كلمته في احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، أن قوات الجيش بدأت في دك معلاقل الإرهابيين ، مناشدا إياهم بتجنب المدنيين وحمايتهم خلال المعركة.

وأكدالمشير خليفة حفترأن الجيش الوطني لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل اليبيين، مشيرا إلى أن الجيش استعاد عافيته بعد أن تآمرت عليه بعض الدول و الجماعات المتطرفة

