تقرير .. عرض بنينا وحفلها “وأصبح لليبيا جيش”

العنوان -ليبيا

أجريت اليوم بمنطقة بنينا مراسم الاحتفالات بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة وتخريج الدفعة 51 بالقوات المسلحة العربية الليبية وسط حضور رسمي وشعبي كبير يتقدمهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وكل قادة الأركان بالجيش.

عرض مهيب

وأقيمت بالحفل عروض عسكرية متنوعة لكل أركان الجيش الليبي أمام القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وإلقاء العديد من الكلمات بالمناسبة،تلتها مراسم تخريج الدفعة 51 بالقوات المسلحة الليبية،ألقى بعدها آمر الكلية العسكرية كلمة استعرض فيها أعمال الكلية وأركانها موجها التحية لخريجي الدفعة.

المشير حفتر : لا توقف حتى يدحر الإرهاب

واختتم الحفل بكلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي حيا كل منتسبي القوات المسلحة الليبية على ماحققوه من انتصارات على قوى الإرهاب في ليبيا واستعرض إنجازات الجيش وانتصاراته شرق ليبيا وغربها وجنوبها مؤكدا أنها لن تتوقف حتى تحرر كل التراب الليبي من يد الميليشيات والجماعات المتطرفة.

وتطرق القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لعمليات الجيش الليبي بدرنة لتحريرها من القوات التابعة للقاعدة مؤكدا أن التعليمات بالخصوص قد صدرت وأن ساعة تحرير المدينة قد دقت.

وأشار القائد العام إلى أن التعليمات شددت على تجنيب المدنيين ويلات الحرب بالمدينة،مختتما بأن الجيش الليبي هو حامي الوطن والعملية الديمقراطية في ليبيا،قائلا نحن نمد أيدينا للسلام والحرب نحن أهلها.

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