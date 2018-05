نجاة آمر الكتيبة 102 من لغم أرضي زرعه الإرهابيون في درنة

خاص المتوسط

أكد معاون آمر سرية الأبرق مشاة، النقيب “صلاح بوطبنجات”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” نجاة العقيد “ادريس الجالى” آمر كتيبة 102 مرتوبة من انفجار لغم أرضى وضعته الجماعات الإرهابية المتحصنة في المدينة في منطقة سيدى عزيز

وكان مراسل المتوسط أكد انسحاب الوحدات العسكرية من القاطع الشرقي لمحور الفتائح ظهر اليوم الإثنين، بعدما تقدمت وحدات استطلاعية وعسكرية خاصة تجاه ذات المحور صباحاً، كما أكد المراسل وجود استنفار كبير وسط عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي.

