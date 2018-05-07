تكثيف التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للبيئة

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 6 مايو 2018 اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالمنعم محمد أبوغريس بحضور السيد خالد خطوة مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة والسيد سالم الجواشي مدير إدارة البيئة والسيد عبدالله الشيباني بوسرويل مدير الهيئة العامة للبيئة فرع طرابلس.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة وبحث مدى امكانية العمل على تبادل الخبرات والدراسات التي تساهم في تطوير وتسريع العمل في هذا المجال.

كما شمل جانباً من الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تذليلها، والتأكيد على اهمية التواصل لوضع آلية عمل مشتركة في بعض المشاريع المستقبلية في مجال السلامة وحماية البيئة.

وقال المهندس مصطفى صنع الله في ختام الاجتماع ان المؤسسة تقدر عاليا الجهود المبذولة من إدارة الهيئة ونثمن الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لقطاع النفط والغاز من اجل تسيير كافة الاعمال في هذا المجال، ونؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين من اجل تطوير الدراسات التي تساهم في خلق بيئة نظيفة ومتوازنة في المستقبل.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط من اجل تكثيف التعاون المشترك في اطار سعيها المستمر من اجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة.

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