حفتر: دقت ساعة الحسم لتحرير درنة

قال قائد الجيش المشير خليفة حفتر انه دقت ساعة الصفر لتحرير درنة مبينا أن قوات الجيش تدك الآن معاقل الإرهابيين بالمدينة.

وأضاف حفتر في كلمته خلال احتفال القوات المسلحة بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية ان المساعي السلمية في درنة بلغت طريقا مسدودا وتابع “نمد أيدينا للسلام، والحرب نحن رجالها”. وزاد حفتر: سنحرر درنة حتى ولو كلفنا ذلك إخلاء المدينة من المدنيين. وشارك حفتر في احتفال القوات المسلحة بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام لمحلية انه جرى خلال الاحتفالية تقديم عروض عسكرية للضباط الخريجين كما شارك في الاحتفالة المقامة بمقر الكلية العسكرية كبار الضباط بالقيادة العامة للجيش.

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