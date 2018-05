المتوسط :

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى ليبيا لبحث عدد من المواضيع ذات الأهتمام المشترك.

وأفادت بعثة الأمم ا لمتحدة لدى ليبيا، خلال كلمتها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،أن اللقاء اتى بمقر البعثة في طرابلس حيث تناولالجانبان بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ورصد لاخر المستجدات على الساحة فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

The post “سلامة” والسفير الروسي يبحثان الوضع السياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية