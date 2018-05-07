معيتيق يلتقي لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم بديوان رئاسة الوزراء مع أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب وجهات النظر حول الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، من خلال الاستعانة بالدراسات المعدة بالخصوص.

واتفق المجتمعون على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب، للقيام بدورها في هذا الجانب. والاستعانة بالدراسات الاستشارية مؤكدين على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى له تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق.

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