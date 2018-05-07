اخبار ليبيا الان

وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث سير العمل بمديرية أمن الرجبان

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 07 مايو 2018 (وال)- بحث معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع مدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط، آليات عمل المديرية وفرع الأمن المركزي في البلدية .

وأكدت وزارة الداخلية – عبر صفحتها الرسمية – أن معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف ناقش خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية بلدية الرجبان الواقعة في منطقة الجبل الغربي .

والجدير بالذكر، أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني كان قد دشن خلال جولته للمنطقة الغربية وصولاً لقرب العاصمة طرابلس، حزمة من المشاريع بينها مقر مديرية أمن الرجبان .

كما منح دولته الإذن لوزارة المالية والتخطيط، لتسييل مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسييرية عن الربع الأول للعام الجاري، مع عدد من المديريات الأخرى . (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك