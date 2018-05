اختتام الدورة التدريبية للجنتي المصالحة من أوال وغدامس

المتوسط :

اختتم الدورة التدريبية،فاعليتها،أمس الأحد، بحضور أعضاء لجنتي المصالحة والخبراء من المجلس المحلي أوال ومدينة غدامس و التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في تونس .

وأفادت البعثة الأممية ، عبر موقعها الرسمي أن البعثة جاءت باعداد خبراء من المغرب وليبيا وجنوب أفريقيا حيث قاموا بتعريف المشاركين بالأدوات الأساسية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبرامج التعويضات وتسوية النزاعات.

وتأتي الدورة بهدف تحقيق فهم أفضل لهذه الأساليب القانونية والتحقيقات، من أجل أن تتمكن اللجنتان من تنفيذ التفويض المنوط بهما بالكامل والمساهمة في تحقيق المصالحة في غدامس وما حولها.

جدير بالذكر أن بلدة غدامس شهدت نزاعاً عنيفاً في عام 2011 بين مزيج السكان في البلدة ومجتمع الطوارق، مما عزز الانقسامات القديمة الموروثة من الماضي. وأسفر هذا النزاع عن العديد من الضحايا والأضرار ما دفع بعدد كبير من الطوارق إلى الفرار والاستقرار في محلة أوال التي تمثل أحد فروع بلدية ديرج، الواقعة على بُعد 40 كم شرق غدامس، حيث تسبب هذا النزاع في نزوح حوالي 220 أسرة.

. وقد تأسست لجنتا المصالحة في أعقاب حوار بين الطرفين قامت بتيسيره الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2018 بهدف توثيق الانتهاكات التي ارتكبت في الفترة من 2011 وحتي 2012 ونقل الملفات الأكثر خطورة إلى السلطات القضائية الوطنية.

