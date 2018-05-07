داخلية المؤقتة تبحث احتياجات مديرية الرجبان

العنوان-ليبيا

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع مدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط، آليات عمل المديرية وفرع الأمن المركزي في البلدية .

وأكدت وزارة الداخلية – عبر صفحتها الرسمية – أن الوزير المستشار إبراهيم بوشناف ناقش خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية بلدية الرجبان الواقعة في منطقة الجبل الغربي .

والجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني كان قد دشن خلال جولته للمنطقة الغربية وصولاً لقرب العاصمة طرابلس، حزمة من المشاريع بينها مقر مديرية أمن الرجبان .

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