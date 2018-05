“رئيس المجلس العسكري مصراتة” ينفي لـ( المتوسط) توجه قواتهم إلى طرابلس

خاص المتوسط

فند رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب ما تردد من أنباء حول توجه قوة عسكرية من مصراتة صوب العاصمة طرابلس، مؤكدا ان هذه” الإخبار عارية تماما عن الصحة”.

وأفاد بن رجب، بأنه لم تتوجه أي قوات من مصراته للعاصمة طرابلس، مبينا أن آليات وعربات خرجت لتأمين الطريق وأخر حدوها منطقة القره بوللي.

وكان شهود عيان أكدوا للمتوسط، خروج العشرات من السيارات المسلحة والآليات الثقيلة صباح اليوم الإثنين، على كامل الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة والعاصمة طرابلس.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى للمتوسط رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، أن كتائب مسلحة تابعة للمجلس العسكري مصراتة انطلقت منذ ساعات الصباح الأولي اليوم الإثنين تجاه طرابلس، دون تحديد مهمتها والهدف من وراء التحرك الذي وصفه بالمفاجئ بالتزامن مع العمليات العسكرية الواسعة في محيط مدينة درنة شرق ليبيا.

