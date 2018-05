داخلية الوفاق تأمر بإنشاء فرع لغرفة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطي

المتوسط:

طالب مدير مكتب وزيرالداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العقيد أحمد الصادق الطوييي، مدير إدارة الشؤون القانونية بإنشاء فرع لغرفة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطي ، داعيا إياه باتخاذ الاجراءات اللازمة لأنشاء المقر في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العقيد الطوييي، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، بأنه تم هذا المطلب آتى بناء على مراسلة من رئيس قوة العمليات الخاصة في 22 من الشهر الماضي بشأن الموافقة على إنشاء فرع للقوة بالمنطقة الوسطى على أن يكون مقرها بمدينة الخمس ،مؤكدا على أنه حاز على موافقة من وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور.

