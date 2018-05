استكمال الاجراءات لعودة المهاجرين البنغلاديشيين غير الشرعيين إلى بلادهم

المتوسط :

زار نائب رئيس العمل و الجوازات بسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية “شهاب الدين” ، اليوم الاثنين، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس .

وأفاد رئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بأن الزيارة تأتي بهدف إستكمال البيانات الشخصية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين من جمهورية بنغلاديش من أجل عودتهم إلى بلادهم وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

