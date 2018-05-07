إنقاذ أكثر من 500 مهاجر بينهم ليبيون

أنقذت قوات حرس السواحل الاثنين، 506 مهاجرغير قانوني في عمليتين منفصلتين لـ “زورق الكفاح” قبالة شواطئ صبراتة والقره بوللي.

وقال المتحدث باسم قوات البحرية الليبية أيوب قاسم للرائد، إن المهاجرين كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية بينهم 18 ليبيا، و33 امرأة، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية وبنغلادشية.

وأوضح قاسم أن الزورق “كفاح” أنقذ 100 مهاجر على بعد 20 ميلا شمال صبراتة، قبل أن يعود، وينقذ 406 مهاجر آخرون قبالة شواطئ القره بوللي

وأضاف قاسم أنهم نقلو المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وقدموا لهم مساعدات إنسانية وطبية، وسلموا إلى “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس”.

يُذكر أن حرس السواحل أنقذ، الأحد المنصرم 241 مهاجر غير قانوني في عمليتين منفصلتين قبالة ساحلي جنزور والزاوية بينهم 21 إمراه و4 أطفال.

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