قتلى وجرحى من قوات الكرامة إثر تجدد الاشتباكات بمحور الفتايح بدرنة

قُتل عنصر وأصيب 10 آخرين من قوات عملية الكرامة، جراء تجدد الاشتباكات في محور الفتايح شرق درنة، بين قوات الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها صباح اليوم الإثنين.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بشكل متقطع، بالإضافة إلى قصف جوي ومدفعي في محاور القتال بمدينة درنة شرق ليبيا منذ الصباح، عقب تصاعد وتيرة حدة القتال في اليومين الماضيين.

وأكد الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري، أن قواتهم استرجعت منطقة الفتايح بعد أن سيطرت عليها قوات الكرامة صباح اليوم، وتدمير دبابة وسيارة عسكرية ومدرعة لقوات الكرامة.

في الجهة المقابلة، أكد آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة سالم الرفادي اليوم الإثنين؛ سقوط قتيل في صفوفهم وعدد من الجرحى خلال محاولتهم التقدم في محوري الحيلة ومرتوبة.

وقال الرفادي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن قواتهم تتعرض للاستهداف بالألغام والمفخخات، مؤكدا أن ساعة الصفر لما سماه تحرير مدينة درنة قد بدأت، على حد قوله.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا على مدينة درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من السيطرة إليها.

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