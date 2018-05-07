عماري يدين الأعمال العسكرية بدرنة، ويطالب الرئاسي بتحديد موقفه منها

أعرب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، عن إدانته الشديدة للأعمال العسكرية الدائرة حاليا حول مدينة درنة واستهدافها وإلحاق الضرر بها، وفق بيانه الصادر اليوم الإثنين.

وطالب عماري، المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى والمسؤول الأول على تطبيق الاتفاق السياسي ووقف إطلاق النار، بتحديد موقفه من استهداف مدينة درنة وتعرض المدنيين فيها للخطر، مستغربا بشدة صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في المدينة.

واعتبر عماري، أن التصعيد الذي يستهدف درنة وأهلها هو تعميق للأزمة في البلاد وإصرار على الحل العسكري وسفك مزيد من دماء الليبيين ونسف لكل جهود المصالحة والحوار، على حد قوله.

وأكد عضو المجلس الرئاسي، أن من يقوم باستهداف درنة تحت ذرائع واهية يتخذها كغطاء لتنفيذ رغبته في السيطرة عليها، لهو مؤشر واضح على أن الأجندة التي تقوم عليها الحرب لا تخدم إلا من يلهث وراء أطماع شخصية ويسعى وراء مآربه الخاصة ولا يريد تغليب مصلحة الوطن.

وحذر محمد عماري، من أن استهداف درنة بالطيران وقصفها ينذر بوقوع كارثة تحيق بسكان المدينة المحاصرة وعمرانها، ويعمق الأزمة التي تشهدها درنة جراء حصارها اللاإنساني، مؤكدا أن هذا الأمر يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وستطال كل من شارك فيها.

وصدر هذا البيان في أعقاب التصعيد العسكري من قبل قوات عملية الكرامة على مدينة درنة شرق ليبيا في هذين اليومين، بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي على المدينة من قبل طائرات الكرامة.

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