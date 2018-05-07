"المجبري" كلمة السر وراء انسحاب أعضاء محفظة أفريقيا للاستثمار

أعلن أعضاء مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المحسوبين على المنطقة الشرقية والزنتان، اليوم الاثنين، انسحابهم من مجلس إدارة المحفظة.

كما قررت المجموعة المذكورة الانقطاع عن حضور الاجتماعات الخاصة بإعادة تشكيل الجهات التابعة للمحفظة وتنظيم عملها، مع تلويح لرئيس مجلس إدارة المحفظة محمد العبيدي بالاستقالة.

وفي السياق، استقبل القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم وفداً في مقدمته نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ومحمد العبيدي رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار.

هذا وكشفت مصادر في المؤسسة الليبية للاستثمار، في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن محاولات العبيدي ومن معه تعطيل عمل مجلس إدارة المحفظة تأتي في سياق الضغط على المؤسسة بفرض أسماء معينة وفق المحاصصة و بعيدا عن الكفاءات في مناصب الشركات التابعة للمحفظة، موضحة أن المجبري يقود حملة الضغط على المؤسسة من أجل تعين مقربين منه في الشركات التابعة للمحفظة.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في تصريحات سابقة لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن “المجبري يتدخل بشكل سافر في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث حاول المجبري أكثر من المرة التدخل في تعيينات مدراء شركات تابعة للمؤسسة، كما تعمد حضور اجتماعات مجالس إدارات بعض الشركات كمحاولة الضغط عليهم في تعيينات، لافتا أن المجبري يستخدم سلاح توجيه الاتهامات “بمعاداة وتهميش إقليم برقة” في حال رفض مجالس بعض الإدارات تدخلاته في عملها، للضغط عليهم”.

وأوضحت المصادر أن “من أكثر الضغوط التي يمارسها المجبري تتعلق بشركة ليبيا أويل التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات التابعة للمحفظة”، كاشفة في الوقت ذاته أن “بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة يفكرون بشكل جدي في تقديم استقالاتهم في حال استمرار تدخلات المجبري” على حدّ قولها.

يشار إلي أن القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي، قد أشار في وقت سابق إلى اتهامات بالفساد تطال المجبري وعدد من قيادات السياسية الليبية.

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