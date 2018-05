المتوسط:

تمكن 40 مهاجرا غير شرعي يحمل الجنسية النيجيرية من العودة الطوعية الإنسانية إلى بلادهم نيجيريا عبر مطار امعيتيقه الدولي.

وأفاد الجهاز،أنه تم ترحيل 40 مهاجرا بينهم 7 نساء وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة،مثمنا الجهود المبذولة للأجهزة الأمنية العاملة داخل مطار امعيتيقه الدولي على تعاونها في عودة المهاجرين.

