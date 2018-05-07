إدارة الأمن المركزي تستلم نحو «20» آلية مجهزة لتعزيز الأمن في بنغازي

عين ليبيا

استلمت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الأحد نحو عشرين آلية حديثة مجهزة بالطلاء المعتمد من قبل الحكومة وذلك لتعزيز عمل الإدارة في تأمين مدينة بنغازي.

وتوجه ضباط وضباط صف وجنود إدارة الأمن المركزي بالشكر إلى الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية لتوفير هذه الإمكانيات، مؤكدين استخدامها في تعزيز أمن الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة لما لدى أفراد هذه الإدارة من تدريب جيد وجاهزية عالية في تنفيذ كل المهام الخاصة التي ستوكل للإدارة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الآليات ستكون ضمن القوات المؤمنة للاحتفالات بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق عملية الكرامة والتي من المزمع إقامتها الاثنين الموافق 7 مايو الجاري.

وفي 3 مايو الجاري، بحث معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات عمل الإدارة العامة للأمن المركزي.

وناقش خلال اجتماع موسع عقده بمدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بن الحاج ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف المدن والمناطق آليات تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في ليبيا.

وحث معالي الوزير المجتمعين على قيام كافة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية.

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