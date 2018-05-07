الصور يعلن بدء التحقيقات حول تصريحات القنصل الليبي بالإسكندرية

أعلن مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، عن البدء في التحقيق فيما ورد في تصريحات القنصل الليبي السابق بالإسكندرية عادل الحاسي التي اتهم فيها عدد من المسؤولين في الدولة بالفساد المالي.

وجاء إعلان الصور للبدء في التحقيقات في هذه القضية، عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تعليماته بفتح تحقيق فيما ورد مؤخرا في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي، وفقا ‏للناطق باسم رئيس المجلس محمد السلاك.

وقد كشف عادل الحاسي، في مقابلة مع قناة “218 نيوز” الخميس الماضي، عن قضايا وملفات فساد من بعض أعضاء مجلس النواب ومسؤولين وقيادات سياسية في البلاد من بينهم النائب زياد دغيم ونائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري.

وطالب 34 عضوا من مجلس النواب، النائب العام بالشروع بالتحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا، ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية، واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها.

وسرعان ما فنّد النائب زياد دغيم ونائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، في مقابلة على القناة ذاتها، هذه الاتهامات الموجهة لهما.

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