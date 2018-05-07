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فتحي المجبري ووزراء بحكومة الوفاق يزورون حفتر في الرجمة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

7 مايو,2018

7 مايو,2018

7 مايو,2018

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي  لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، بزيارة إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بمقره بمنطقة الرجمة، لتهنئته على سلامته عقب عودته من رحلة علاج، بعد انتظار لنحو ست ساعات لمقابلته.

ورافق المجبري في هذه الزيارة، وزير العدل المفوض محمد البرعصي، ووزير الاقتصاد المفوض ناصر الدرسي، ووكيل وزارة التخطيط بحكومة الوفاق مصباح المغربي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا محمد عطيه العبيدي، إضافة إلى عدد من أعيان قبيلة المجابرة من بينهم عبد الهادي إسماعيل وفتحي المعوج.

يذكر أن خليفة حفتر قد تعرض الشهر الماضي لوعكة صحية سافر على إثرها إلى فرنسا لتلقي العلاج اللازم، بحسب ما نشرت صحف أجنبية.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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  • الله يهدي الاحرار ابناء ليبيا الشرفاء لان المؤامرة اكتشفت انها اكبر منا وانها صنعت لتدمير ليبيا والانهاء على شعب عاش الحرمان و-لهم التقدير والجيش العربي الليبي سيحرر ليبيا من المؤامرة الدنيئة الاخوانية القطرية التركية البريطانية الاسرائيلية ولينعم الشعب بالامان ان شاء الله

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