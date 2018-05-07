العدالة والبناء: صحيفة “المرصد” تمارس التدليس وتفتقر للمهنية

وصفت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء، الاثنين، نقل صحيفة “المرصد الليبية” واجتزاؤها لتصريحات رئيس الحزب محمد صوان بالتدليس والافتراء والسلوك الخارج عن مهنية الصحافة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن صحيفة “المرصد” اجتزأت تصريح صوان الذي أدلى به لوكالة الأنباء الألمانية من سياقه وعنونت ذلك بـ(صوان: المشري لا يمثل إلا حزبنا) ليأتي دلالة على افتقار المهنية وغياب الموضوعية؛ لتحقق مآرب سياسية، وأهداف ضيقة على حساب الحقيقة والأمانة.

وأشار البيان أن المرصد تستغل كونها مجهولة التبعية؛ للاستمرار في نهج الافتراء الذي تتبناه، وهو ما يصعّب إجراءات ملاحقتها قانونيا.

وأكد البيان أن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري عضو بحزب العدالة والبناء إلا أنه وبعد انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة أصبح يمثل هذا الجسم السياسي، ملتزمًا بلوائحه في اتخاذ القرارات والمواقف.

ودعت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء الصحافيين والإعلاميين كافة إلى مواجهة مروّجي الكذب والتصدي للمسيئين للرسالة الإعلامية، وكل من يُخل بقواعدها.

وطالب البيان وسائل الإعلام كافة بالتزام المهنية، وتحري المصداقية والدقة عند نشر المعلومات ونقل الأحداث، والابتعاد عن سياسة تضليل الرأي العام، حسب البيان.

وكان رئيس حزب العدالة والبيان صرح للوكالة الألمانية أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يمثل مؤسسة سيادية وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف السياسية.

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