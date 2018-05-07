الصلابي يحمّل رؤساء السلطات الليبية مسؤولية الهجوم على درنة شرق ليبيا

حمل عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي مسؤولية الدماء التي تسقط في درنة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وطالب الصلابي بحسب قناة النبأ الفضائية، الاثنين، السراج والمشري وعقيلة، باتخاذ موقف كفيل بوقف سفك الدماء في درنة وإلا تحولوا إلى شركاء في الجريمة.

كما حمل الصلابي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب في حق درنة.

ودعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قبائل برقة في شرق ليبيا إلى الاستمرار في المصالحة وحق الدماء.

وكان مجلس شورى مجاهدي درنة، اعلن كقتل احد عناصره جراء قصف طائرة دون طيار لمحور الحيلة جنوب غرب المدينة مساء أمس السبت، بحسب ما أفاد مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي درنة يحيى أسطى عمر.

وقال أسطى عمر، أن القصف تسبب في إصابة شخص آخر بجروح بسيطة، مرجحا أن يكون الطيران الذي قصف المدينة إماراتي الهوية، على حد قوله.

وشهدت محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد، قصف صاروخي على منطقتي الحيلة والظهر الحمر، حيث يتمركز مسلحي مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها.

وجاء هذا القصف الجوي والمدفعي على مواقع بمدينة درنة، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة في اليومين الماضيين بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بقوات الكرامة.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا على مدينة درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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